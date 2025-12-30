لازاريني: تصويت الكنيست على تشريع جديد ضد أونروا يمنح الاحتلال صلاحيات مصادرة ممتلكات أممية

18 حجم الخط

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع جديد يستهدف الوكالة بأنه أمر شائن، محذرًا من خطورته على عمل الأمم المتحدة والنظام الدولي.

الكنيست يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات تتيح مصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة في مدينة القدس

وقال لازاريني، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تصويت الكنيست يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات تتيح مصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة في مدينة القدس، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وللاتفاقيات التي تنظم عمل المنظمات الأممية.

ضربة أخرى للنظام الدولي القائم على القواعد

وأضاف أن هذا التصويت يمثل ضربة أخرى للنظام الدولي القائم على القواعد، ويأتي في إطار حملة ممنهجة لتشويه سمعة وكالة أونروا وتقويض دورها الإنساني في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

حماية عمل أونروا وضمان استمرار مهامها الإنسانية

وأكد لازاريني أن استهداف الوكالة لن يؤثر فقط على عملها، بل سينعكس بشكل مباشر على ملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية عمل أونروا وضمان استمرار مهامها الإنسانية.

وعلى الجانب الأخر اعتبرت حركة حماس أن مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بـحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالخدمات الأساسية تمثل خطوة تصعيدية خطيرة تمس العمل الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

حماس: هناك هجمة إسرائيلية ممنهجة ضد الوكالة الأممية

وأكدت حركة حماس في بيانها منتصف الشهر الجارى، أن هذه الخطوة تندرج ضمن هجمة إسرائيلية ممنهجة تستهدف النيل من وكالة أونروا وتقويض ولايتها الأممية، في إطار مساعٍ لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الدور الإغاثي والتعليمي والصحي الذي تقدمه الوكالة للشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل متعمّد إلى تقويض دور وكالة أونروا تجاه الشعب الفلسطيني، عبر إجراءات تشريعية وسياسية تهدف إلى شلّ عمل الوكالة وحرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية.

حماس تدعو المجتمع الدولي لوقف الاستهداف الإسرائيلي

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بـوضع حد للاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لوكالة أونروا، والعمل على حماية الوكالة وموظفيها وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية في غزة وفق تفويضها الأممي.

