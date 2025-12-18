"التعليم الفلسطينية" تحذر من تداعيات تصاعد الهجمات ضد الأونروا بغزة والضفة الغربية

18 حجم الخط

حذرت الدكتورة سهير قاسم مدير عام التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، من تداعيات تصاعد الهجمات على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة والضفة الغربية.

وضع خطة جديدة لإنقاذ التعليم من تداعيات العدوان الإسرائيلي

وقالت قاسم، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية: “الأوضاع الفلسطينية تزداد سوءا مع استمرار وضع العراقيل أمام عمل الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية”، مشيرة في الوقت نفسه إلى وضع خطة جديدة لإنقاذ التعليم من تداعيات العدوان الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين.

طلاب غزة يعانون من وضع مأساوي بعد تدمير المدا

وأوضحت المسؤولة الفلسطينية أن الوزارة وضعت خطة شاملة بالتعاون مع الشركاء، من المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية، من أجل الوصول إلى جميع طلاب غزة الذين يعانون من وضع مأساوي بعد تدمير المدارس واستشهاد وجرح واعتقال البعض منهم خلال الحرب على القطاع التي خلفت دمارا بالغا على كافة القطاعات منها قطاع التعليم.

ووجهت سهير قاسم الشكر وتقدير للحملة العربية للتعليم للجميع (آكيا) على جهودها المستمرة في إنقاذ قطاع التعليم في فلسطين خاصة في قطاع غزة، مناشدة إلى ضرورة بذل المزيد من أجل الوصول إلى جميع المواقع التعليمية التي دمرت بفضل الاحتلال الإسرائيلي.

أهداف التنمية المستدامة 2030

يشار إلى أن الحملة العالمية للتعليم للجميع من أهم الحركات الاجتماعية التربوية في العالم، وهي إطار تربوي استطاع التأثير في الأجندة العالمية التربوية، وكان، ولا يزال، لها دور بارز في صياغة الهدف الرابع للتعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

