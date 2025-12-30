موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي على أرضية ستاد أولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون



ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN SPORTS 2HD.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 29 نقطة، فيما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير، برصيد نقطتين من 18 مباراة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 باقامة 6 مباريات قوية.

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026



كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

