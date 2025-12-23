الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أول تعليق من السعودية على اتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن 

وزير الخارجية السعودية،
وزير الخارجية السعودية، فيتو
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن  ترحيبها،  باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن 


وقالت وزارة  الخارجية السعودية في بيانها: اتفاق تبادل الأسرى باليمن الموقع عليه في مسقط خطوة إنسانية مهمة ونثمن جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية مباحثات تبادل الأسرى باليمن.

وأكدت  الخارجية السعودية، في بيانها: نجدد الدعم لكافة جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها القول إن: الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا في مسقط على تبادل 2900 أسير ومحتجز.

اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

 

وقالت المصادر: إن الحكومة اليمنية ستفرج عن 1700 أسير حوثي وفق اتفاق مسقط.

كما سيفرج الحوثيون عن 1200 أسير ومحتجز بينهم القيادي في الإصلاح محمد قحطان حيث جرى اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية وعمانية بحسب المصادر ذاتها.

اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين

 

ومنذ قليل ؛ أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.

ميليشيا الحوثي اليمنية تفرج عن 9 بحارة فلبينيين

 

وفي وقت سابق ؛ أفرجت ميليشيا الحوثي اليمنية، عن 9 بحارة فلبينيين، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، وذلك بوساطة عمانية.

 

