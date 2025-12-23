2900 أسير ومحتجز، تفاصيل اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل الأسرى

18 حجم الخط

نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها القول إن: الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا في مسقط على تبادل 2900 أسير ومحتجز.

اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

وقالت المصادر: إن الحكومة اليمنية ستفرج عن 1700 أسير حوثي وفق اتفاق مسقط.

كما سيفرج الحوثيون عن 1200 أسير ومحتجز بينهم القيادي في الإصلاح محمد قحطان حيث جرى اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية وعمانية بحسب المصادر ذاتها.

اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين

ومنذ قليل ؛ أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.

ميليشيا الحوثي اليمنية تفرج عن 9 بحارة فلبينيين

وفي وقت سابق ؛ أفرجت ميليشيا الحوثي اليمنية، عن 9 بحارة فلبينيين، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، وذلك بوساطة عمانية.

وكانت الفلبين قد قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ يوليو الماضي. ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة بأنهم "محتجزون رهائن لدى الحوثيين" منذ الهجوم.

طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء

وأفرجت حكومة "التغيير والبناء" اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضافت أن" البحارة الفلبينيين وعددهم تسعة هم طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان الإحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي".

ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة. إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات بحسب وكالة أسوشيتد برس.

