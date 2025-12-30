المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مصنع ملابس وأقمشة في الزاوية الحمراء (صور)

18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فحص آثار حريق مصنع ملابس وأقمشة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء دون وقوع اى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد حريق في مصنع أقمشة وملابس بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبناء على انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

وأشارت التحريات الأولية من خلال الفحص، نشوب حريق في المصنع المكون من طابق أرضي و5 طوابق على مساحة 150 مترا حيث أن اشتعلت النيران في الطابق الثاني فوق الأرضي فى ماكينة لتصنيع الملابس وكميات من ملابس وأقمشة على مساحة 10 أمتار والطابق الثالث والرابع حلوق خشبية للأبواب فقط وسلم العقار مخزونات مكدسة من الأقمشة مشتعلة، بين الطابق الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.