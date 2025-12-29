الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يرفض الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق ترامب وتجاوز تفكيك قدرات حماس

مستشارا ترامب يشاركان
مستشارا ترامب يشاركان في لقاء نتنياهو مع روبيو بفلوريدا
18 حجم الخط

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر، شاركا في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ولاية فلوريدا.

 

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية: بأن نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر  إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس .
 

تأكيد على التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي في الملفات الإقليمية الحساسة

وأوضحت المصادر أن مشاركة المستشارين تعكس حرص الإدارة الأمريكية على متابعة المباحثات عن كثب، خاصة في ظل المواضيع الحساسة المتعلقة بالسياسة الإقليمية والأمنية في الشرق الأوسط.

أهداف لقاء نتنياهو ومستشاري ترامب 

ويأتي الاجتماع في سياق مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، الملف الإيراني، والتنسيق بشأن غزة، حيث يسعى الطرفان إلى تحديد نقاط الاتفاق والاستراتيجيات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.

ويُنظر إلى مشاركة كوشنر وويتكوف على أنها إشارة إلى مستوى التنسيق العالي بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، وتعكس رغبة الإدارة الأمريكية في الاطلاع المباشر على مواقف إسرائيل قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية.

تداعيات محتملة على السياسة الإقليمية بعد اجتماع نتنياهو ومستشارا ترامب

ويرجح أن يكون لهذا الاجتماع بين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي تأثيرا مباشرا على المواقف الأمريكية المستقبلية تجاه إسرائيل والمنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الشائكة مثل الاستيطان، الأمن في غزة، والبرنامج النووي الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، وصول نتنياهو إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب ويتكوف كوشنر نتنياهو روبيو غزة الرئيس الأمريكى حماس

مواد متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نتنياهو اليوم في مارالاغو بفلوريدا

مجموعة حنظلة ترد على بيان الاحتلال الإسرائيلي بنشر 110 صفحات من هاتف كاتم أسرار نتنياهو

نتنياهو مجرم حرب مذعور يخشى الاعتقال.. يتجنب عبور أجواء الدول الملتزمة بتنفيذ أوامر اعتقاله خلال رحلته إلى أمريكا.. والجرائم ضد الإنسانية في غزة تلاحقه في 120 دولة

بعد خطوة نتنياهو، ترامب يحدد موقف أمريكا من الاعتراف بـ"أرض الصومال"

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة بدوري المجموعات

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads