نتنياهو يرفض الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق ترامب وتجاوز تفكيك قدرات حماس

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر، شاركا في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ولاية فلوريدا.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية: بأن نتنياهو رفض توجه ويتكوف وكوشنر إلى الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وتجاوز مسألة تفكيك قدرات حماس .



تأكيد على التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي في الملفات الإقليمية الحساسة

وأوضحت المصادر أن مشاركة المستشارين تعكس حرص الإدارة الأمريكية على متابعة المباحثات عن كثب، خاصة في ظل المواضيع الحساسة المتعلقة بالسياسة الإقليمية والأمنية في الشرق الأوسط.

أهداف لقاء نتنياهو ومستشاري ترامب

ويأتي الاجتماع في سياق مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، الملف الإيراني، والتنسيق بشأن غزة، حيث يسعى الطرفان إلى تحديد نقاط الاتفاق والاستراتيجيات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.

ويُنظر إلى مشاركة كوشنر وويتكوف على أنها إشارة إلى مستوى التنسيق العالي بين البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، وتعكس رغبة الإدارة الأمريكية في الاطلاع المباشر على مواقف إسرائيل قبل اتخاذ أي قرارات استراتيجية.

تداعيات محتملة على السياسة الإقليمية بعد اجتماع نتنياهو ومستشارا ترامب

ويرجح أن يكون لهذا الاجتماع بين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي تأثيرا مباشرا على المواقف الأمريكية المستقبلية تجاه إسرائيل والمنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الشائكة مثل الاستيطان، الأمن في غزة، والبرنامج النووي الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، وصول نتنياهو إلى مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل.

