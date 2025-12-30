أسباب التعرق الزائد عند الأطفال ومتى يكون مقلقا؟

18 حجم الخط

أسباب التعرق الزائد عند الأطفال، التعرق الزائد عند الأطفال من الأمور التي تلاحظها العديد من الأمهات مع الأطفال خاصة الرضع.

وأسباب التعرق الزائد عند الأطفال، عديدة منها أسباب طبيعية وأخرى مرضية وعادة تقلق بعض الأمهات منها وتتساءل عن السبب لعلاجه.

أسباب التعرق الزائد عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أسباب التعرق الزائد عند الأطفال، عديدة، منها:

عند الأطفال الرضع أمر طبيعي جدا، خصوصا وقت الرضاعة أو النوم.

إذا كان الطقس حار أو ملابس الطفل ثقيلة أكثر من اللازم.

الحركة الكثيرة والنشاط.

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

نقص فيتامين د.

الأنيميا (نقص الحديد).

زيادة نشاط الغدة الدرقية وهو نادر عند الأطفال.

أسباب النقاط البيضاء على وجه وأظافر الطفل

وأضاف عبد الحميد، أما عن العلامات أو النقاط البيضاء التى تظهر على وجه أو أظافر الطفل، فهى قد تدل على:-

نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم أو الزنك

نقص فيتامين د

أحيانا تكون مجرد إجهاد للظفر أو كدمة بسيطة وليس مرض

متى يكون التعرق والنقط البيضاء مقلقة؟

وتابع، أن الحالة تستدعي القلق إذا التعرق شديد ومصحوب بخمول أو تأخر في النمو، أو إذا كان الطفل يستيقظ من النوم وهو مبلل من الغرق، أو كانت العلامات البيضاء تزيد أو شكل الأظافر تغير، وهنا يجب فحص الطفل جيدًا لدى طبيب مختص وإجراء بعض التحاليل لمعرفة السبب وعلاجه حفاظًا على صحة الطفل.

