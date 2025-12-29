الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يارا السكري تنشر صورا من كواليس مسلسل "علي كلاي"

يارا السكري ودرة
يارا السكري ودرة
18 حجم الخط

نشرت الفنانة يارا السكري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الصور من كواليس مسلسل “علي كلاي”، الذي يتم تصويره حاليًا، حيث جمعتها الصور بالفنان أحمد العوضي ودرة وانتصار.

وجاء الصور نفيًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود أزمات بين يارا ودرة في كواليس العمل 

مسلسل علي كلاي اأحمد العوضي في رمضان 2026 

 يذكر أن  أحمد العوضي يواصل تصوير حلقات مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يصور بعض المشاهد داخل أحد الاستوديهات الخاصة بالجيزة.

حذف عدد من المشاهد من سيناريو علي كلاي

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه تم حذف عدد من المشاهد من سيناريو المسلسل قبل تصويرها، نظرًا لاحتوائها على بعض الأحداث العنيفة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف المصدر أن المسلسل لا ينتمي للدراما الشعبية بشكل صريح، إلا أن به بعض الخطوط الدرامية التي تلامس الواقع في الشارع المصري.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.  

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يار السكري الفنانة يارا السكري درة علي كلاي

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

ترامب: أردوغان قدم خدمة كبيرة لإسرائيل في سوريا ونتنياهو يعلق

6 تصريحات خطيرة من ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads