الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

Watch It تطرح صورا من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي"

أحمد العوضي ودرة،
أحمد العوضي ودرة، فيتو
18 حجم الخط

كشفت منصة Watch It عن مجموعة من الصور الجديدة من كواليس تصوير مسلسل علي كلاي للفنانأحمد العوضي، في خطوة زادت من حماس الجمهور تجاه العمل المنتظر، المقرر عرضه في رمضان 2026. 

الصور التي نشرتها المنصة أظهرت لقطات من الكواليس لعدد من المشاهد ما منح المتابعين نظرة أقرب إلى أجواء التصوير. 

مسلسل علي كلاي اأحمد العوضي في رمضان 2026 

 يذكر أن  أحمد العوضي يواصل تصوير حلقات مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يصور بعض المشاهد داخل أحد الاستوديهات الخاصة بالجيزة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه تم حذف عدد من المشاهد من سيناريو المسلسل قبل تصويرها، نظرًا لاحتوائها على بعض الأحداث العنيفة بشكل مبالغ فيه.

وأضاف المصدر أن المسلسل لا ينتمي للدراما الشعبية بشكل صريح، إلا أن به بعض الخطوط الدرامية التي تلامس الواقع في الشارع المصري.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي كلاي مسلسل علي كلاي دراما رمضان رمضان 2026 عصام السقا طارق الدسوقي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads