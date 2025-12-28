الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظ الإسكندرية يعلن موعد الانتهاء من مشروع مترو أبو قير

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أنه من المقرر الانتهاء من مشروع مترو أبوقير خلال عام واحد فقط، موضحا أن أعمال المرحلة الأولي اقتربت من الانتهاء، استعدادا لإطلاق المشروع. 

 

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال جولة علي لجان انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بدائرة الرمل، أن مشروع تطوير ترام الرمل مقرر له عامان فور البدء في المشروع والذي سينطلق قريبا.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية بها أكتر من 13 مشروعا بقيمة إجمالية حوالي 303 مليارات جنيه، مضيفا أن هذه الارقام  ستساهم في تغبير وجه الإسكندرية بالكامل، وتعود بالنفع بشكل مباشر على المواطن السكندري، وبشكل أيضًا غير مباشر في تشغيل العمالة.

واكد محافظ الإسكندرية أن العملية الانتخابية منتظمة خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وواصل: إقبال جيد من المواطنين في اليوم الأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وهذا يدل أن المواطن يعي أهمية دوره في المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

