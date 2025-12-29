الإثنين 29 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بوتين: القوات الروسية تمكنت من تنفيذ المهام في محور زابوريجيا

بوتين
بوتين
الحرب الروسية الأوكرانية، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع القيادات العسكرية لبحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، في ظل تصاعد العمليات الميدانية على عدد من المحاور، وعلى رأسها محور زابوريجيا.

توجيهات رئاسية روسية بمواصلة التقدم العسكري في أوكرانيا

وخلال الاجتماع، طالب بوتين القادة العسكريين بـمواصلة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أهمية فرض السيطرة على منطقة زابوريجيا باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية في سير العمليات الجارية.

نجاحات ميدانية للقوات الروسية في أوكرانيا

وأفادت التقارير التي استعرضت خلال الاجتماع بأن القوات الروسية نجحت في تنفيذ المهام الموكلة إليها على محور زابوريجيا، محققة تقدمًا ميدانيًا وفق الخطط العسكرية الموضوعة.

زابوريجيا محور استراتيجي في مسار العمليات الروسية بحرب أوكرانيا

وأكد بوتين أن السيطرة على زابوريجيا تمثل أولوية عسكرية وأمنية، لما لها من أهمية استراتيجية في تأمين المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية وتعزيز الموقف الميداني في جنوب أوكرانيا.

بوتين يشدد على الجاهزية والاستمرار في التنفيذ

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، والاستمرار في تنفيذ المهام وفق الأهداف المحددة، مع متابعة دقيقة لتطورات الميدان خلال المرحلة المقبلة.

وقالت ألمانيا، اليوم الإثنين: نرحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام الدائم في أوكرانيا.

لقاء ترامب وزيلينسكي في فلوريدا 

في سياق متصل، قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين: إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

