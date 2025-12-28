نائب بوتين: اتفاق روسي أمريكي على أن وقف إطلاق النار المؤقت يطيل أمد الحرب

18 حجم الخط

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب متفقان على أن وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا بذريعة الاستفتاء لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وأضاف أوشاكوف: "يتفق رئيسا روسيا والولايات المتحدة عموما على أن وقف إطلاق النار المؤقت الذي اقترحه الأوكرانيون والأوروبيون بذريعة التحضير للاستفتاء أو بذريعة أخرى لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وقد يؤدي إلى استئناف الأعمال القتالية".



وأكد أوشاكوف أن "وقف إطلاق النار النهائي يتطلب من كييف اتخاذ قرار سياسي بشأن دونباس".

وتابع: "لإنهاء هذه العمليات نهائيا، يلزم اتخاذ قرار سياسي جريء ومسؤول، أولا وقبل كل شيء، من جانب كييف، بما يتماشى مع العمل الجاري، ومن المنطقي أن يتخذ النظام الأوكراني هذا القرار بشأن دونباس دون تأخير، نظرا لتطورات الوضع على خطوط المواجهة".

ترامب يجري اتصال هاتفي مع بوتين

وأوضح أن الرئيس ترامب استمع باهتمام إلى التقييمات الروسية لفرص التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ترامب مقتنع بالتزام روسيا بحل سياسي ودبلوماسي للأزمة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أنه أجرى محادثة هاتفية مثمرة للغاية مع الرئيس بوتين، قبيل استقبال الرئيس زيلينسكي في مار إي لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.

