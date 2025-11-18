حيثيات حبس محمد رمضان بسبب أغنية واحد يا أنصاص

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنح الدقي حيثيات الحكم الصادر في القضية رقم 9213 لسنة 2025، ضد الفنان محمد رمضان بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناته على يوتيوب.

حيثيات حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

وكشفت الحيثيات أسباب المحكمة في حكمها ضد الفنان محمد رمضان، أن النيابة العامة استندت للمتهم محمد رمضان أنه بدائرة قسم الدقي عرض مصنف سمعي بصري في مكان عام بدون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.

وأضافت الحيثيات: حيث تتلخص الواقعة فيما أثبته مأمور الضبط القضائي بمحضره المؤرخ 4-8-2025 من أنه بمتابعته وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك واليوتيوب" لمتابعته ما ينشر من خلاله وبناء على الخطاب الوارد من إدارة الأغاني بالرقابة على المصنفات الفنية والتأكد من تطبيق القوانين الرقابية على ما يبث فيها وبالمتابعة تلاحظ له وجود أغنية "رقم واحد يا أنصاص" للمطرب محمد رمضان تذاع على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، هي عبارة عن كلمات في منتهى الإسفاف والخلاعة وخارجة عن الأعراف العامة ومخالفة للذوق العام وتحرض على العنف والاعتداد غير الصحيح بالذات والإساءة إلى الآخرين وبالتالي فهي غير صالحة بالترقيب والعرض العام والتصوير.

أكملت الحيثيات: أنه بمراجعة الإدارة المختصة "إدارة الأغاني" التي تمنح ترخيص تلك الأغاني سواء بالموافقة على الكلمات أو النسخ أو العرض العام وتصوير الكليب تبين أن الأغنية غير مرخصة لها بالعرض العام وتصوير الكليب ونسخ الكلمات.

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه سنتين

وكان الفنان محمد رمضان تقدم باستئناف على حكم حبسه سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، وحددت المحكمة جلسة 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات الاستئناف.

