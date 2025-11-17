انتهاء التحقيق مع الفنان شادي ألفونس وحبسه 4 أيام بتهمة حيازة المخدرات

18 حجم الخط

انتهت الجهات المختصة من التحقيق مع الفنان شادي ألفونس، وأصدرت قرارا يقضي بـ حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطه بكمية من المواد المخدرة، خلال مروره بسيارته في ميدان التحرير وسط القاهرة.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة استكمال التحريات الجنائية لمعرفة كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل والكاتب الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، بعد أن اشتبه ضابط في حالته أثناء مروره بالخدمة.

ووفق المعلومات الأولية، استوقف الضابط الفنان، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت المصادر بأن الأجهزة المختصة تواصل فحص المضبوطات، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.