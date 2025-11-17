الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

انتهاء التحقيق مع الفنان شادي ألفونس وحبسه 4 أيام بتهمة حيازة المخدرات

الفنان شادي ألفونس،
الفنان شادي ألفونس، فيتو
انتهت الجهات المختصة من التحقيق مع الفنان شادي ألفونس، وأصدرت قرارا يقضي بـ حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطه بكمية من المواد المخدرة، خلال مروره بسيارته في ميدان التحرير وسط القاهرة.

 وكلفت النيابة المباحث بسرعة استكمال التحريات الجنائية لمعرفة كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل والكاتب الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، بعد أن اشتبه ضابط في حالته أثناء مروره بالخدمة.

ووفق المعلومات الأولية، استوقف الضابط الفنان، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت المصادر بأن الأجهزة المختصة تواصل فحص المضبوطات، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

النيابة تأمر بفحص المواد المضبوطة مع شادي ألفونس بميدان التحرير

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

الفنان شادي ألفونس المواد المخدرة القاهرة

