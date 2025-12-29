الاحتلال: شكوك حول جدوى خطة ترامب واحتمال تنفيذ عملية جديدة في غزة

18 حجم الخط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك شكوكا داخل إسرائيل بشأن جدوى الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين إلى أن الخيارات المطروحة لا تزال قيد التقييم في ظل التطورات الميدانية والسياسية.

وأضاف المسؤولون، بحسب الصحيفة، أنهم لا يستبعدون تنفيذ عملية جديدة في قطاع غزة، في حال اعتبروا أن المسارات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة. وأوضحوا أن القرار النهائي يرتبط بتقديرات أمنية وسياسية متغيرة.

مسؤول أمريكي: تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة يسير وفق الخطة وانتشارها مطلع 2026

وقال مسؤول أمريكي، في تصريحات تليفزيونية، إن تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة يجري وفق المسار المقرر والخطة الأمريكية الموضوعة مسبقًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بهذه القوة.

انتشار القوة الدولية في غزة بداية 2026

وأوضح المسؤول أن من المخطط أن تبدأ قوة الاستقرار الدولية انتشارها على الأرض مطلع عام 2026، في إطار جهود دولية تهدف إلى دعم الاستقرار الأمني وتهيئة الأوضاع لمرحلة جديدة في قطاع غزة.

تنسيق دولي وإقليمي واسع لتشكيل قوة الاستقرار الدولية

وأشار إلى أن تشكيل القوة يتم عبر تنسيق دولي وإقليمي مكثف، بمشاركة أطراف معنية بالأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع، بما يضمن فاعلية مهام القوة وعدم تعارضها مع المسارات السياسية الجارية.

أهداف أمنية وإنسانية من تشكيل قوة الاستقرار الدولية

وبيّن المسؤول الأمريكي أن مهام قوة الاستقرار ستشمل المساهمة في تثبيت التهدئة، ودعم الأمن، وتسهيل العمل الإنساني، بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع ويمنع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد.

ارتباط بالخطة السياسية الأوسع لغزة

وأكد أن نشر قوة الاستقرار الدولية يأتي في سياق رؤية سياسية وأمنية أشمل للتعامل مع قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على التزام واشنطن بدعم أي ترتيبات تسهم في خفض التوتر وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

يأتي هذا فيما حذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خطورة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، مؤكدًا أنه يُعد الأسوأ من حيث التداعيات الإنسانية، إذ يهدد حياة نحو 1.5 مليون فلسطيني فقدوا منازلهم ويعيشون في ظروف شديدة القسوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.