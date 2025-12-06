18 حجم الخط

طالب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بضرورة تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة ومجلس السلام خلال شهر ديسمبر الجاري.

النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة هذا الشهر

وأضاف وزير الخارجية النرويجي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قوة إرساء الاستقرار الدولية يجب أن تكون قوة حفظ سلام.

وفي وقت سابق قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم السبت، إن مفاوضات قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة بما في ذلك تفويضها وقواعد الاشتباك.



وزير خارجية تركيا: نستهدف تحقيق السلام في المنطقة

وأضاف هاكان فيدان: ما نحاول العمل عليه من وساطات هدفه تحقيق السلام في المنطقة.

ويوم الخميس الماضي كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، قبل عيد الميلاد، عن انتقال اتفاق غزة إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع طرح هيكلية إدارة جديدة للقطاع.

مجلس السلام في غزة

وبحسب موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن الهيكلية المقترحة ستتضمن مجلس السلام في قمة الهرم الإداري، وسيتولى ترامب رئاسته بنفسه، على أن يضم نحو عشرة من القادة العرب والغربيين.

ويلي مجلس السلام مجلس تنفيذي دولي من المتوقع أن يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

ويشرف هذا المجلس التنفيذي على حكومة تكنوقراطية تتألف من 12 إلى 15 فلسطينيًّا يتم اختيارهم لإدارة شؤون القطاع.



ووفق معلومات "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة باتت في المراحل النهائية من التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، وسلطات السلطة الفلسطينية، ودول في المنطقة، بشأن تشكيلة هذه الحكومة التكنوقراطية.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.



وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في استشهاد نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا آخرين، بحسب بيانات رسمية.



واستضافت مصر، في أكتوبر الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.

