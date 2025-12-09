الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
مسؤول أمريكي: نشر طلائع قوة الاستقرار الدولية بغزة مطلع 2026 بمشاركة دولتين

كشف مسؤول أمريكي أن المحادثات الجارية بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة تشهد تقدمًا رغم جميع الصعوبات، مؤكدًا: نتوقع نشر طلائع قوة الاستقرار الدولية بغزة مطلع 2026 بمشاركة دولة أو دولتين مبدئيا.
 

منطقة عمل قوة الاستقرار الدولية في غزة

وأوضح: قوة الاستقرار الدولية لن تنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، وأن الأطراف المشاركة تواجه مشكلات معقدة ووجهات نظر متباينة حول آليات تنفيذ المرحلة المقبلة.

تحديات سياسية وأمنية تعرقل التوصل إلى توافق بشأن الانتقال للمرحلة الثانية باتفاق غزة

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات إعلامية، أن المرحلة الثانية في اتفاق غزة تتطلب معالجة ملفات حساسة تتعلق بترتيبات الأمن، ومستقبل إدارة القطاع، وضمانات الأطراف المتحاورة، وهو ما يجعل التفاهم عليها عملية شديدة التعقيد. 

وأضاف أن المفاوضات تواجه "تحديات متعددة" تتعلق بكل طرف على حدة وبالصيغة النهائية التي يمكن تطبيقها عمليًا على الأرض.

مفاوضات غزة تجري خلف أبواب مغلقة لتحقيق نتائج ملموسة

وأكد المسؤول الأمريكي أن مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة للسلام تُدار بالكامل خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لضمان تحقيق تقدم حقيقي بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والسياسية. وأشار إلى أن السرية ضرورية لمنع تسرب الخلافات أو استغلالها في عرقلة التفاهمات الجارية.

واشنطن: التقدم في محادثات المرحلة الثانية بشأن غزة ممكن رغم التعقيدات

وختم المسؤول بالقول إن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن هناك إمكانية للتوصل إلى صيغة توافقية، وأن استمرار القنوات المفتوحة بين الأطراف يمثل مؤشرًا إيجابيًا، رغم إدراك الجميع أن المرحلة الثانية تتطلب تنازلات وإجراءات صعبة التنفيذ.

