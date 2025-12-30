تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل محطة رافع الصرف الصحي بأكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن البدء في مشروع تأهيل محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة ابني بيتك ٦ وخط الطرد الخاصة بها، والذي يهدف إلى استيعاب تصرفات الصرف الصحي لمدن اكتوبر وحدائق اكتوبر واكتوبر الجديدة تماشيًا مع النمو العمراني السريع لمدن اكتوبر الثلاثة.

وأكد المهندس أيمن صبحي المشرف العام على المرافق، أن هذا التطوير سينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة وانتظامها في مناطق واسعة من اكتوبر الثلاثة والتوسعات السكنية المستقبلية بها، مما يضمن استدامة الخدمة لسنوات قادمة.

من جانبه صرح الدكتور المهندس رزق محمد نائب رئيس الجهاز، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال إنشائية وكهروميكانيكية لرفع كميات تصرف محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة ابني بيتك ٦ وتنفيذ خط طرد قطر ١٤٠٠ مم وبطول ١٠ كم تقريبًا. وأوضح أن المشروع يستهدف الوصول الى اجمالي كميات تصرف للمحطة تصل إلى ٣٠٠ ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار المهندس محمد حسن مدير المرافق بالجهاز، إلى أن اعمال المشروع تجري على قدم وساق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم خدمات متميزة لسكان مدن الجيل الرابع.

كما انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بدر، عقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنقولين للعمل بالعاصمة الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة ومتبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريبًا.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهًا بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.

