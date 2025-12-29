إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "بيتك في مصر" مارس المقبل

18 حجم الخط

تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة بيتك في مصر بإجمالي عدد وحدات ۳۰۰۰ وحدة متنوعة في مارس ٢٠٢٦ وذلك للمصريين العاملين بالخارج.

وقامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة بيتك في مصر على مرحلتين، الأولى تضمنت 5055 وحدة سكنية، والثانية تشتمل على 5364 وحدة متنوعة.

ويأتي الطرح الجديد لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

وسبق وحددت الوزارة قيمة مقدمات الحجز بقيمة 5 آلاف دولار لكل من الوحدات السكنية والشاليهات والوحدات الإدارية، و9900 دولار لكل من وحدات الفيلات والأبراج الشاطئية، وفي جميع الأحوال يضاف مبلغ 50 دولارا مصاريف دراسة لا تسترد، ويكون السداد بإحدى طرق الدفع عبارة عن التحويل البنكي (SWIFT) وشركات الصرافة وبطاقات بنكية دولية طبقا للشروط والأحكام التابعة لهم.

كما تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح المرحلة الحادية عشر لأراضي بيت وطن للمصريين بالخارج بإجمالي ٣٦١٦ قطعة أرض في مارس ٢٠٢٦.

وبلغ إجمالي المخصص ضمن مبادرة بيت وطن من يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ١٥٧٨٢ قطعة، وجارٍ تخصيص ٣٩٤٨ قطعة، وعدد الوحدات السكنية المخصصة ٢١٢٦ وحدة.

وبلغ إجمالي عدد المخصص للمصريين بالخارج ضمن المبادرة منذ 2014 حوالي 37517 قطعة أرض، بجانب 3089 وحدة سكنية، و41 قطعة أرض خدمية، و2021 مقبرة، وفي يناير 2025 تم طرح المرحلة العاشرة من بيت الوطن أراضي بإجمالي عدد قطع أراضي ۲۹۷۱ قطعة أرض، ونظرًا إلى إقبال المواطنين المغتربين على الطرح بـ ١٥٤٩٠ تحويل تم زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتصبح ١٤٩٤٥ قطعة، وتم تخصيص إجمالي ١٢٩٣٤ قطعة أرض، ونظرًا للطلبات على توفير عدد أكبر من الأراضي تم عمل طرح تكميلي للمرحلة العاشرة أراضي بإجمالي ٦٧٩٦ قطعة أرض، وتم تخصيص ٢٨٤٨ قطعة حتى تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.