الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر يرسل 207 آلاف سلة غذائية و30 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة

الهلال الاحمر ,فيتو
الهلال الاحمر ,فيتو
18 حجم الخط
ads

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 104، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 104، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 207 ألف سلة غذائية، نحو 670 طن دقيق، وأكثر من 1,500 طن مستلزمات إغاثية، نحو 90 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 1300 طن مواد بترولية.

 

واستجابة  لحالة الطقس القارس البرودة التي يشهدها القطاع، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: أكثر من 11,100 بطانية، نحو 30,300 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 7,280 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الأحمر المصري المراكز اللوجستية المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة المساعدات إلى غزة دخول المساعدات قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة مواد بترولية قطاع غزة قافلة زاد العزة شاحنات المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

لليوم الثاني، الهلال الأحمر يواصل جهوده الإغاثية في انتشال ضحايا حادث عقار إمبابة

القافلة 101، الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وإمدادات الشتاء

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads