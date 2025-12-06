السبت 06 ديسمبر 2025
الفريق أسامة ربيع ينعي الصغير ضحية معدية بور فؤاد

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطفل زياد محمد حامد، والذى توفي بمرسى معديات بورفؤاد.  

الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية (صور)

أسامة ربيع: عودة سفن ميرسك لقناة السويس المسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية

برقية عزاء لأسرة الطفل الفقيد 

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، وكافة العاملين بالهيئة عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان  "و"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"
 

حادث معدية بورفؤاد 

وكان الطفل الفقيد لقى مصرعه جراء وقوعه بين رصيف المعدية والبوابة الجديدة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، مما أسفر عن وفاته متأثرا بنزيف داخلى في الجسم. 

 

تصادم المعدية برصيف بور فؤاد  بسبب عطل فني 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد وقوات محور تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، اخطارا يفيد بتصادم المعدية كرامة 1 برصيف بور فؤاد منا أدي إلى تحطم الرصيف جراء قوة الارتطام.  

 

كما أسفر الحادث عن وقوع إصابة الطفل زياد محمد حامد البالغ من العمر 11 بكسور في الصدر والضلوع ونزيف داخلى، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحياة ولكنه كان قد فارق الدنيا متأثرا بإصابته حيث تم التحفظ على جثمان الطفل بالمستشفى لحين صدور قرارات النيابة العامة.  

 

وكشف التقرير المبدئي للحادث أنه نتج عن حدوث عطل في احدي الرفاصين في المعدية أدي إلى اصطدامها بالرصيف. 

 

ومن جانبها أمرت النيابة العامة باستدعاء لجنة فنية لفحص المعدية ومعرفة أسباب العطل المفاجئ. 

 

