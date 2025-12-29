الإثنين 29 ديسمبر 2025
وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين
تقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد معربا عن أصدق التمنيات له بموفور الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية بدوام التقدم والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ترسيخ دعائم الاتزان والاستقرار

وأكد وزير الخارجية اعتزاز  وزارة الخارجية بمسيرة العمل الوطني التي تقودها القيادة السياسية الرشيدة، والتي أسهمت في ترسيخ دعائم الاتزان والاستقرار، قائلا: نتطلع لأن يحمل العام الميلادي الجديد المزيد من الإنجازات والنجاحات والأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب المصري بتحقيق الرفاهية والتنمية والرخاء، ويكرس دور مصر الإقليمي والدولي المحوري كصانع للسلام وركيزة للأمن والاستقرار والاتزان الاستراتيجي في محيطها الإقليمي والدولي في ظل القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

بدر عبد العاطي المصريين بالخارج وزارة الخارجية السفارات والقنصليات المصرية بالخارج عبد الفتاح السيسي

