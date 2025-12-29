مناقشة إعداد التقرير النهائي، تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة تطوير الإعلام

18 حجم الخط

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الختامي، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل إعداد التقرير النهائي للجنة في شكل توصيات قابلة للتنفيذ.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز، الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه خلال الاجتماعات، مُثمنًا ما قدّموه من رؤى ومقترحات بنّاءة، تعكس حرص الجميع على الارتقاء بمنظومة الإعلام المصري.

وأكد أن ما انتهت إليه اللجان الفرعية من توصيات يأتي تتويجًا لحالة من الحوار الجاد والعمل الجماعي المسؤول، بما يحقق الصالح العام ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

