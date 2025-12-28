الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين. 

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمغرب

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمغرب، والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. 

مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح الشعبين المصري والمغربي

كما جرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والسودان وليبيا

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بما في ذلك المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والسودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الملفات، دعمًا للاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك.

