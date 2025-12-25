وزير الخارجية يوجه السفارات المصرية بالخارج بمواصلة جهودها لاسترداد الآثار المهربة

18 حجم الخط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية البعد الثقافي فى العمل الدبلوماسى، منوها إلى مسئولية القطاع الثقافي في تعزيز وتنشيط الحضور المصري فى الفعاليات والانشطة الثقافية الدولية، وإبراز ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع ثقافي وعمق حضاري، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية ودعم المصالح الوطنية في الخارج.

المتابعة المستمرة لأوضاع الطلبة المصريين الدارسين في الخارج

جاء ذلك خلال اجتماع عبد العاطي، بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع قطاعات الوزارة المختلفة ولمتابعة الجهود المبذولة في تعزيز نشاط الدبلوماسية الثقافية.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأجنبية، وكذلك مع مراكز الأبحاث الدولية.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأوضاع الطلبة المصريين الدارسين في الخارج، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.

استرداد الآثار المصرية من الخارج

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وتعزيز التعاون القائم مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، موجهًا السفارات المصرية في الخارج بمواصلة اتصالاتها المكثفة مع سلطات دول الاعتماد لاسترداد الآثار المصرية المهربة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الإرث الحضاري المصري.

الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين

كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية دورية تسهم في الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين، وإبراز التنوع الكبير الذي تتمتع به المقاصد السياحية المصرية.

