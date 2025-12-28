الإثنين 29 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية بشأن المواجهة المسلحة ضد إسرائيل: القرارات تخضع لمؤسسات الدولة والدستور

وزير الخارجية يعلق
وزير الخارجية يعلق على مطالبات مواجهة إسرائيل، فيتو
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إسرائيل تعلم جيدًا ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الرسالة المصرية في أي مفاوضات واضحة وحاسمة: «لأ يعني لأ»، خاصة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وزير الخارجية: مصر ترفض التهجير وتطالب بفتح معبر رفح من الجانبين لا من طرف واحد

أوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على شاشة MBC مصر، أن من ثوابت السياسة المصرية رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وكذلك الإصرار على فتح معبر رفح من الجانبين، وليس من الجانب المصري فقط، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الطرف الآخر.

وزير الخارجية: إسرائيل دولة احتلال وعليها مسؤولية قانونية كاملة تجاه غزة

وأشار وزير الخارجية إلى وجود خمسة معابر بين إسرائيل وقطاع غزة لا يتحدث عنها أحد، مؤكدًا أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عمّا يحدث داخل القطاع، وما تم من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك سياسة التجويع وإطلاق النار على المدنيين الساعين للحصول على الغذاء.

وزير الخارجية: مصر لم تغلق معبر رفح يومًا واحدًا والاحتلال هو العائق

وشدد عبدالعاطي على أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا واحدًا، موضحًا أن تعطل دخول المساعدات يرجع إلى وجود الدبابات الإسرائيلية وتدمير المعبر من الجانب الفلسطيني، وليس بسبب أي إجراء مصري.

وزير الخارجية: حملات استهداف مصر تجاهلت الجريمة الحقيقية

ولفت إلى أن هناك فئة تساءلت بحسن نية عن الدور المصري في وقف الحرب، لكنها لم تكن على دراية كاملة بحقائق المشهد، في مقابل فئة أخرى تعمدت استهداف مصر، خاصة من جماعة الإخوان، بهدف تشتيت الانتباه عن الجريمة الأساسية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية: 72% من المساعدات التي دخلت غزة كانت مصرية

وأكد عبدالعاطي أن مصر قدمت لغزة ما لم يقدمه أي طرف آخر، مشيرًا إلى أن 72% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع جاءت من مصر، في صورة تقاسم حقيقي للقمة العيش بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وزير الخارجية: جهود مصرية متواصلة حتى التوصل لاتفاق وقف الحرب

وأوضح أن مصر واصلت تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية على مدار فترات طويلة، وصولًا إلى توقيع اتفاق وقف الحرب الذي أُبرم في شرم الشيخ، مؤكدًا أن الدور المصري كان محوريًا وأساسيًا في هذا المسار.

وزير الخارجية: قرارات الحرب والسلام تخضع لمؤسسات الدولة والدستور

وردًا على الدعوات التي طالبت بانخراط مصر في حرب مع إسرائيل، شدد وزير الخارجية على أن مصر دولة مؤسسات تحترم التزاماتها الدولية، وأن قرارات الحرب والسلام تُتخذ وفق إجراءات دستورية وقانونية واضحة، مؤكدًا أن القيادة المصرية برؤيتها الرشيدة كانت تدرك أن الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار.

وزير الخارجية: مصر تحملت أعباء تفوق طاقتها ولم تتخل عن الفلسطينيين

وأشار عبدالعاطي إلى أن ما جرى في 7 أكتوبر 2023 كان قرارًا لم تُستشر فيه مصر أو أي أطراف أخرى، ورغم ذلك تحملت مصر أعباء تفوق طاقتها، ولم تتأخر لحظة عن دعم الفلسطينيين، سواء عبر جهود وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

