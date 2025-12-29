حصاد وزارة الثقافة، استمرار مبادرة ذاكرة المدينة وتنفيذ 16 مشروعا لتعزيز القيم الإيجابية بالقومي للتنسيق الحضاري

18 حجم الخط

حصاد وزارة الثقافة 2025، واصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، جهوده في صون الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بالتراث العمراني.

وكشف وزارة الثقافة المصرية في بيانها الرسمي عن حصاد عام 2025، ما قدمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من مشروعات على مدار العام، والذى جاد كالتالى:

ونفذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تحت برنامج تعزيز القيم الإيجابية تصميم 16 مشروعًا في عدد من المحافظات، إلى جانب متابعة والإشراف على تنفيذ 5 مشروعات للحفاظ على الطابع المميز للمدن المصرية.

وضمن برنامج صون التراث، نفذ الجهاز 4 مشروعات لتعزيز الوعي بأهمية التراث العمراني والمعماري، شملت إنشاء مزار مقابر الخالدين، ونقل مقابر الإمام الشافعي ذات الطابع المعماري المتميز، وتوثيق دير ماري مينا بالإسكندرية، وتنفيذ مشروع التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية. صمم الجهاز 6 مشروعات لتحسين الصورة البصرية للمناطق التاريخية، وأشرف على تنفيذ 12 مشروعًا إضافيًا في هذا الإطار.

مبادرة ذاكرة المدينة لحفظ الهوية العمرانية

واستمر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في العمل علي مبادرة “ذاكرة المدينة” لحفظ الهوية العمرانية، حيث تم تركيب 200 لوحة تعريفية للمباني التراثية ليصل الإجمالي إلى نحو 1000 لوحة، وتركيب 120 لوحة ضمن مشروع “حكاية شارع” ليصل الإجمالي إلى 365 لوحة، و100 لوحة ضمن مشروع “عاش هنا” ليبلغ الإجمالي 1050 لوحة. كما أُصدر كتاب “ذاكرة المدينة– المعادي”، وتم تفعيل الضبطية القضائية ورصد 120 مخالفة مرتبطة بالقوانين ذات الصلة بالتنسيق الحضاري. نظم الجهاز مسابقتين هما أفضل ممارسات الحفاظ المعماري والعمراني، والمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة – الدورة التاسعة عشرة.

تطوير ساحة إبراهيم الدسوقي وكورنيش القناطر

كما أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تطبيق “ذاكرة المدينة”، وافتتح معرض مشروعات طلاب كليات العمارة والتخطيط العمراني، وشارك في المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية، ومؤتمر “مستقبل التراث.. رؤى وتحديات” بجامعة بنها، وافتتح مشروع تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، إلى جانب عقد اجتماعات لتطوير المناطق التراثية بمحافظة بورسعيد، ومتابعة ملفات تطوير كورنيش القناطر الخيرية، والمشاركة في احتفالية وزارة الثقافة لتكريم الجراح العالمي السير مجدي يعقوب.

أعد الجهاز أدلة إرشادية، وأنجز اشتراطات “مدينة فوه” بمحافظة كفر الشيخ، وأعد الهوية البصرية لمحافظات الجمهورية لدعم الحفاظ على الطابع المعماري المميز.

وعلى المستوى الدولي، شارك الجهاز في أكثر من 4 فعاليات ومؤتمرات، من بينها توثيق متحف الخزف الإسلامي بمركز الجزيرة للفنون، والمشاركة في حلقات نقاشية وندوات حول التراث العمراني والثقافة في الجامعات والمؤسسات الدولية.

ونظم الجهاز ضمن برنامج رفع كفاءة البنية الأساسية 20 ورشة عمل بالمحافظات لتدريب مهندسي الأحياء وبناء القدرات في مجالات حماية التراث العمراني، وتحسين الصورة البصرية، وتعزيز الهوية الحضارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.