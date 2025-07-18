وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مشروع تطوير ساحة مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (صور)

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المقامة على مساحة 5000 متر مربع،

وذلك في إطار مبادرة تراثك ميراثك، ضمن خطة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة لتحسين الصورة البصرية وإعادة تنسيق الفراغ العام وتطوير الميادين العامة في عواصم المدن بمحافظات الجمهورية.

حضر الافتتاح المهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والوفد المرافق له، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والدينية.

ساحة وميدان مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي

ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية وتحسين الصورة البصرية حولها ودعم وتنشيط السياحة الدينية، حيث عرض التنسيق الحضاري أثناء الافتتاح فيديو توضيحي لأعمال المشروع، ويعد المشروع نموذج مشرف لتضافر وتكامل جهود أجهزة الدولة المختلفة وانصهارها من أجل رفعة الوطن.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن المشروع يجسد اهتمام الدولة بالمساجد الكبرى وتطوير محيطها الحضاري بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في جعل المساجد منارات للعلم ونشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، موضحًا أن التنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة كفر الشيخ ووزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توفير بيئة حضارية تليق بقيمة هذه المزارات الدينية.

الاهتمام بالمساجد التاريخية والمزارات الدينية

وأوضح الدكتور نظير عياد أن تطوير الساحة يعكس اهتمام الدولة بالمساجد التاريخية والمزارات الدينية، بما يسهم في تعزيز القيم الروحية ونشر رسالة الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الوسطية والتسامح، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة المحيطة بأحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية على مستوى الجمهورية، لما له من رمزية روحية وتراثية ترتبط بالعمارة الإسلامية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة، واستغلال الفراغات، وفصل مسارات المركبات عن حركة المشاة، وإعادة تصميم الساحة الأمامية للمسجد والحديقة، بما يتناسب مع الأنشطة الاجتماعية لسكان المنطقة، باعتبار المسجد أحد أهم المزارات السياحية والدينية بالمحافظة.

وأوضح المهندس رامي صبري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات ورئيس فريق عمل المشروع بالجهاز خطة التطوير التي تتكون من ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت ساحة المسجد التراثية والتاريخية لتتسع لعدد كبير من المصلين حيث قام الجهاز باعداد الرسومات الهندسية والإشراف على التنفيذ بما يتماشى مع أهداف التنسيق الحضاري .

ويُعد المشروع خطوة مهمة في دعم السياحة الدينية وتنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بمدينة دسوق، وتعزيز مكانة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي كأحد أبرز المزارات الروحية والدينية.

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