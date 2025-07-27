التنسيق الحضاري يحذر من استغلال وتزييف لوحات مشروع "عاش هنا"

حذر الجهاز القومى للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، كل من يقوم بتزييف وتركيب اللوحات الخاصة بمشروع "عاش هنا" وهو أحد المشروعات الخاصة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بيانا على الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك، قال فيه: في ضوء حرص الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وحفاظا منه على مكتسباته المتمثلة في حقوق الملكية الفكرية لمشروع - عاش هنا - أحد المشروعات الخاصة بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وذلك من خلال (تجميع المادة العلمية عن الشخصيات - تصميم اللوحات الخاصة بالمشروع - أسماء الجهات المشاركة في المشروع والشعارات الخاصة بتلك الجهات - أماكن تركيبها).

وجاء ذلك في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تعرض هذه اللوحات للسرقة، وكذا التقليد والتزييف لها واستغلال اسم الجهاز والجهات المشتركة بالمشروع عالية وتركيب هذه اللوحات المقلدة أو المزيفة - بمعرفة اشخاص غير مسئولين او مختصين.

وأهاب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالمواطنين والشركات المتخصصة في تصنيع هذه اللوحات عدم تصنيعها بشكل قاطع أو تركيبها، وان هذا الشأن هو اختصاص أصيل للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومن يخالف ذلك يتحمل كافة المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك مع عدم الإخلال بكافة حقوق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأخرى المترتبة على مخالفة ذلك ومقاضاة المسئولين عنها.

وجاء ذلك حرصا من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على أن يظل هذا المشروع يخضع للبحث والتدقيق العلمي من اللجان المختصة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

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