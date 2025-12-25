الثقافة تنظم “مهرجان الكريسماس بالعربي” على مسارح دار الأوبرا السبت المقبل

18 حجم الخط

تنظم وزارة الثقافة يوم السبت 27 ديسمبر فعاليات “مهرجان الكريسماس بالعربي” بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة، وذلك اعتبارًا من الحادية عشرة صباحًا على عدد من مسارح وساحات دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل مهرجان كريسماس بالعربي

وتنطلق فعاليات مهرجان الكريسماس بالعربي بعرض متجول لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، فيما يستضيف المسرح الصغير العرض الشهير “الليلة الكبيرة” التابع لقطاع الإنتاج الثقافي في الواحدة ظهرًا، يعقبه عرض باليه تقدمه أكاديمية الفنون في الثالثة عصرًا، ثم عرض مسرحي لصندوق التنمية الثقافية في الخامسة مساءً.

كما يُقام صالون ثقافي بعنوان “ليلة مريمية” بمشاركة الدكتورة إيفيلين جورج أندراوس أستاذة الفنون الجميلة والمدرس بقسم الآثار بمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية، ويتخلله فقرة موسيقية للآلات التراثية بمشاركة الفنان هادي عادل على آلة العود.

عروض فنية وموسيقية

كما يشهد المسرح المكشوف فى دار الأوبرا المصرية عددًا من الفعاليات المتنوعة؛ حيث تقدم فرقة حالة بقيادة المايسترو أمير إمام عرضًا فنيًا، بالإضافة إلى عرض حكي مع الحكواتي هيثم شكري في الثانية ظهرًا، تليه فقرة لفرقة أكاديمية الفنون للفنون الشعبية في الثالثة والنصف عصرًا، بينما يقدم المعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون عرضًا موسيقيًا في السابعة مساءً.

وتتضمن الفعاليات ورشًا مخصصة للأطفال تبدأ في الثانية عشرة ظهرًا، من بينها ورش ألعاب تراثية تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الدكتورة حنان موسى، وورش نوبية تنظمها جمعية النوبة، إلى جانب ورش لصناعة بطاقات التهنئة وتزيين أشجار الميلاد يقدمها مركز ثقافة الطفل، بالإضافة إلى ورش للهيئة العامة للكتاب، وورش لفناني مجلة “قطر الندى” التابعة لقصور الثقافة.

فقرات للأراجوز ومعارض للكتب

كما يتضمن الكرنفال فقرات الأراجوز التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل أمام المسرح المكشوف، إلى جانب عروض عرائس الماريونيت وبابا نويل، وفقرة للساحر مختار المصري من السيرك القومي، فضلًا عن عروض فرقة النوبة والتنورة بمنطقة النافورة، وجلسة فنون تشكيلية حية بمشاركة فنانين من قطاع الفنون التشكيلية، إضافة إلى تواجد المكتبة المتنقلة بالمنطقة.

ويضم الكرنفال كذلك معارض كتب لكل من:

الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، مركز ثقافة الطفل، والمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالساحة المقابلة لقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، إلى جانب معرض داخل القاعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.