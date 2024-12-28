حصاد وزارة الثقافة 2024، عام حافل بالإنجازات الثقافية والفنية على الصعيدين المحلي والدولي.. وزير الثقافة: كان عامًا غنيًا بالفعاليات

أعلنت وزارة الثقافة عن حصاد إنجازاتها لعام 2024، والتي حرصت الوزارة أن تشهد تلك الفعاليات والأنشطة حالة من التنوع والثراء وأن يتم تقديمها للمجتمع المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية في كافة أرجاء الوطن. وقد شهد العام 2024 مجموعة من الإنجازات التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود المستمرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للجمهور.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن عام 2024 كان عامًا حافلًا بالفعاليات التي أسهمت في تعزيز الثقافة الوطنية وتنمية الفكر المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت أهدافًا ثقافية بارزة عبر قطاعاتها المنتشرة في الجمهورية، استكمالًا لمنهجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و"رؤية مصر 2030".

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بافتتاح أربع مواقع ثقافية جديدة تشمل "مكتبة مصر العامة بأسوان، مسرح فوزي فوزي بأسوان، المسرح الصيفي بمدينة الطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بـ 6 أكتوبر". كما تم تنفيذ أكثر من 120 ألف نشاط ثقافي متنوع، استفاد منها أكثر من 11 مليون مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على تقديم حوالي 25 ألف فعالية في قرى "حياة كريمة" والمناطق الحدودية.

وأشار الوزير إلى أن العام شهد أيضًا تنظيم أكثر من 30 مهرجانًا دوليًا ومحليًا، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات الثقافية في مصر وخارجها. ومن أبرز الإنجازات الثقافية، إصدار حوالي 1200 عنوان جديد في مجالات النشر المختلفة، وتنظيم أكثر من 8000 ليلة عرض مسرحي وسينمائي وغنائي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 نشاط للمسارح المتنقلة في المحافظات.

وأضاف وزير الثقافة أن الوزارة اهتمت أيضًا بإطلاق أكثر من 60 مسابقة لاكتشاف المواهب ودعم ذوي الهمم، بالإضافة إلى تنظيم ما يقارب من 2500 معرض متنوع للكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية. وأكد على نجاح الوزارة في إنتاج أكثر من 500 عمل إبداعي جديد ما بين مسرحي وتوثيقي واستعراضي، بما في ذلك عروض ضمن مشروع "مسرحة المناهج" الذي يستهدف تبسيط المناهج الدراسية بصورة شيقة.

كما نوه الوزير إلى أن الأنشطة الثقافية التي تم تنفيذها طوال العام كانت متنوعة وشملت العديد من الفعاليات التي تجمع بين التراث العريق والإبداع المعاصر، حيث تم تنفيذ مهرجانات أدبية وفنية وورش عمل تدريبية وندوات فكرية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح. وتابع بأن الوزارة اهتمت بتوسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل جميع محافظات مصر، لضمان مشاركة المجتمع المصري في الحركة الثقافية وتعزيز هوية المجتمع.

تطوير الثقافة في مصر ودعم الموهوبين والمبدعين من جميع الفئات

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو استمرار الوزارة في جهودها لتطوير الثقافة في مصر ودعم الموهوبين والمبدعين من جميع الفئات، خاصة الشباب وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل مد جسور التعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية داخل وخارج مصر لتحقيق الأهداف الثقافية المرجوة.

مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة المصرية تستهدف أن تظل الثقافة أداة رئيسية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع المصري على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من الإنجازات في العام المقبل بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري

10 عناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي

في إنجاز جديد يعكس حرص وزارة الثقافة على صون التراث الثقافي الوطني والعربي، شهدت مدينة أسنسيون، عاصمة باراجواي، حدثًا ثقافيًا مهمًا تمثل في تسجيل عنصر "الحناء: الطقوس، الممارسات الجمالية والاجتماعية" ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للجنة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. وقد جاء هذا الإنجاز الكبير بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي.

يُعد هذا التسجيل نتاج جهد مشترك بين 16 دولة عربية، وهي: مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، تونس، الجزائر، البحرين، المغرب، موريتانيا، سلطنة عمان، اليمن، وقطر، حيث سلط الملف الضوء على أهمية الحناء كعنصر ثقافي يعكس الروح التقليدية في المجتمعات المشاركة، وما تحمله من رمزية للفرح والتقاليد المرتبطة بالمناسبات الاحتفالية. ويأتي هذا في إطار التزام الدول العربية بصون التراث الثقافي المشترك وتعزيز هويتها الثقافية على الساحة العالمية.

كما نجحت مصر في تسجيل عنصر آخر من تراثها الثقافي، وهو "آلة السمسمية: العزف عليها وتصنيعها"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو. جاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والخارجية خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في باراجواي، ليرتفع عدد العناصر التراثية المصرية المسجلة في القائمة إلى 10 عناصر، مما يعكس تنوع وغنى التراث المصري وأهميته على المستوى العالمي.

بروتوكولات التعاون

في سياق آخر، أبرمت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الريادة الثقافية لمصر. ويتضمن البروتوكول مشروعًا لإنشاء منصة لقصور الثقافة الافتراضية، وآخر لتطوير تطبيق للهاتف المحمول خاص بالكتب الرقمية. كما يهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المصري، وتنمية الوعي الثقافي، واكتشاف وتنمية الموهوبين، بالإضافة إلى توفير بيئة رقمية تفاعلية باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي.

أيضًا، وقع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة، بهدف تعزيز القيم الوطنية المرتبطة بثقافة المشاركة الانتخابية وتوعية المجتمع بأهمية دورهم في العملية الانتخابية.

المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الثقافية والفنية على مستوى الجمهورية، قدمت وزارة الثقافة بين 17 سبتمبر و24 ديسمبر 2024 مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة. شاركت في تنفيذ هذه الأنشطة عدة قطاعات تابعة للوزارة، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، مشروع مسرح المواجهة والتجوال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قطاع الفنون التشكيلية، ومكتبات مصر العامة. وأسفرت هذه الأنشطة عن تقديم أكثر من 13,737 فعالية استفاد منها أكثر من 1,280,886 مواطنًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاق وصول الأنشطة الثقافية والفنية إلى كافة شرائح المجتمع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، لتحقيق تنمية ثقافية مستدامة، شهد العام 2024 حراكًا ثقافيًا مثمرًا على كافة الأصعدة. حيث قدمت الهيئة أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها قرابة 4 ملايين مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، وتنوعت الفعاليات بين مشروعات تطوير البنية التحتية الثقافية، أنشطة العدالة الثقافية، تعزيز القيم الإيجابية، تنمية الموهوبين والنابغين، وحماية التراث الثقافي.

حيث واصلت الهيئة تطوير ورفع كفاءة العديد من المواقع الثقافية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم افتتاح 3 مواقع جديدة خلال العام، هي: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بمدينة الطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع في مدينة 6 أكتوبر. وتستمر الهيئة في تطوير العديد من المواقع الأخرى لتوسيع نطاق الوصول للأنشطة الثقافية والفنية في مختلف

ونفذت الهيئة مجموعة من الفعاليات الموجهة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار برنامج "العدالة الثقافية"، بهدف تعزيز الوصول للخدمات الثقافية في القرى والمناطق النائية. شملت الأنشطة تنفيذ 336 فعالية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استفاد منها 25 ألف مواطن، و352 فعالية ضمن مبادرة "أنت الحياة"، التي استهدفت 70 ألف مواطن في 17 محافظة. كما نفذت الهيئة 5000 فعالية ضمن برنامج "الإسكان الآمن بديل العشوائيات" في 8 محافظات، و600 فعالية في برنامج "المسارح المتنقلة" في 5 محافظات.

واستمرارا لجهود اكتشاف ورعاية الموهوبين، شهد برنامج "مصر جميلة" تنفيذ 69 ورشة في 11 محافظة، استفاد منها 7000 شخص. كما شارك 750 متسابقًا في مسابقة "مواهبنا مستقبلنا" في مجالات الأدب، الشعر، الفنون التشكيلية، المسرح، والموسيقى. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال تحت اسم "توت"، إلى جانب مهرجان "مسرح الطفل" الأول.

وأولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بذوي القدرات الخاصة، حيث نظمت 2000 فعالية لدعمهم، شملت تكريم المتفوقين، عروض مسرحية وفنية، وتنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم. كما حققت فرق الهيئة نجاحات كبيرة في المهرجانات الدولية، مثل فوز فرقة "النور" في مهرجان "أولادنا" لفنون ذوي القدرات، وجائزة خاصة لفرقة الإسكندرية الاستعراضية.

وواصلت الهيئة تنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية المتميزة على مدار العام، حيث قدمت 15 لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب" لإحياء ذكرى الأدباء والمثقفين، إضافة إلى تنفيذ 8 لقاءات ضمن برنامج "العودة إلى الجذور". كما نظمت الهيئة 10 مؤتمرات كبرى، بما في ذلك المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ36 تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور".

أعلنت الهيئة عن جائزة جديدة تحت عنوان "جائزة الثقافة الجماهيرية للآداب والفنون" التي شملت 4 جوائز في مجالي الأدب والفنون، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه. كما تم تنظيم العديد من المسابقات والمهرجانات، منها مهرجان مسرح الهواة في دورته الـ20، والمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31.

وفي مجال النشر، أصدرت الهيئة 106 إصدارات متنوعة من السلاسل الثقافية والفكرية والدراسات النقدية، بالإضافة إلى 68 دورية ومجلة ثقافية. كما نظمت الهيئة 81 معرضًا للحرف التراثية والبيئية، وشاركت في مهرجانات دولية ومحلية، حيث حصلت فرقة "التنورة التراثية" على جائزة أفضل عرض فني في مهرجان "البحر الأبيض المتوسط" في قبرص.

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