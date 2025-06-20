أخطاء شائعة فى الدايت تؤخر نزول الوزن

نزول الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق ما يحميهم من الأمراض المزمنة الشهيرة التى ارتبطت بالسمنة.

ونزول الوزن عادة يكون من خلال أنظمة الريجيم المختلفة ولكن كثيرا ما تعانى الفتيات من تأخر نزول الوزن.

أخطاء شائعة الحدوث أثناء الدايت تؤخر نزول الوزن

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن هناك أخطاء شائعة الحدوث تتبعها العديد من الفتيات، وللاسف تؤخر نزول الوزن، ومن هذه الأخطاء:-

تقليل النشويات تماما، لأن الجسم فى حاجة إلى الطاقة والنشويات الصحية وذلك للتوازن.

تقليل تناول الطعام بشكل مبالغ فيه، مثل تناول تفاحة طول اليوم ما يبطيء حرقة الحرق الجسم ويتضرر الجسم كثيرا.

الصعود على الميزان كثيرا ما يسبب احباط لأن الميزان ليس مقياس لنزول الوزن.

تناول الحلوى الدايت والمشروبات الدايت، فليس كل طعام مكتوب عليه دايت فهو دايت وصحى.

اختلاف نزول الجسم من جسم لآخر فهناك أشخاص يحرقون سريعا وبالتالى عملية إنقاص الوزن تكون سهلة وآخرون يحرقون الدهون ببطء ما يجعل عملية نزول الوزن بطيئة وتكون على المدى البعيد.

أخطاء شائعة في الدايت تؤخر نزول الوزن

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

-التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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