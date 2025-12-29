4 ملفات تجاهلها الخطيب بسفرية المغرب (تقرير)

18 حجم الخط

لا صوت يعلو فوق أصداء خسارة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والخروج مبكرا.

جاء الوداع الصادم للأهلي للمسابقة المحلية بالتزامن مع سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة إلى المغرب في رحلة خاصة.

وفي هذا الإطار، تستعرض فيتو في التقرير التالي أربع ملفات تجاهلها الخطيب بسفرية المغرب.

الصفقات الجديدة

سفر محمود الخطيب المشرف العام على الكرة جاء قبل أيام قليلة جدا من فتح باب الانتقالات الشتوية ومع حاجة الفريق لتدعيمات جديدة تستوجب اجتماعات مكثفة بحثا عن حلول جذرية لفضيحة الخروج المدوي مبكرا من كأس مصر.

ملف الأجانب

الخطيب غادر إلى المغرب وفريق الكرة يعاني من أزمة على مستوى تسويق اللاعب الأجانب وتحديدا أشرف داري وجراديشار حيث أكد مصدر داخل الأهلي أن كل شيء يبقي مجمدا لحين عودة الخطيب من الخارج في ظل سيطرته على مقاليد الأمور داخل ملف كرة القدم.

قطاع الناشئين

يوما بعد يوم يثبت قطاع الناشئين بالأهلي حالة الترهل التي وصل لها على كافة المستويات خاصة بعد المستوي الذي ظهر به عناصر فريق الشباب في بطولتي كأس عاصمة مصر وايضا كأس مصر بشكل كان من المفترض أن يجبر الخطيب علي الاستمرار في القاهرة وتكثيف اجتماعاته بحثا عن حلول جديدة لإعادة قطاع الناشئين إلى سابق عهده بعد أن أصبح يكبد النادي ملايين الجنيهات سنويا دون الاستفادة منه.

ملف التجديد

ويبقى ملف التجديد “محلك سر” في الأهلي في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن تجديد عقود حسين الشحات وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وغيرهم ممن ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهو ما يعني تكرار سيناريو رحيل رامي ربيعة وأكرم توفيق مجانا دون استفادة مالية.

ويختتم اليوم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة غدا الثلاثاء فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في تمام الخامسة مساء الغد، وتقام المباراة في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة تأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو .

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

