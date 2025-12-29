الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لموقعة المقاولون

مران الاهلي
مران الاهلي
يختتم اليوم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة غدا الثلاثاء فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت. 

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت على ملعب استاد السلام. 

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو بعد نجاحه فى الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التاريخية التي شهدت إقصاء الأهلي من المسابقة المحلية.   

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

الدنماركي ييس توروب توروب مدرب الأهلي الأهلي المقاولون العرب كأس عاصمة مصر

