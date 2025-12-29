الإثنين 29 ديسمبر 2025
المغرب يواجه زامبيا بحثا عن تذكرة التأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب المغرب، نظيره زامبيا، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم أفريقيا رفقة مالي وزامبيا وجزر القمر.  

ويحتاج منتخب "أسود الأطلس" إلى نقطة وحيدة لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب المغرب تعادل مع مالي بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أما منتخب زامبيا، فتعادل سلبيًا مع جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

التعادل رفع رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد مالي إلى نقطتين من تعادلين في المرتبة الثانية، وهو نفسه رصيد منتخب زامبيا الثالث، في حين تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

 

موعد مباراة المغرب وزامبيا اليوم في كأس أمم أفريقيا 

ومن المقرر أن يواجه المغرب نظيره زامبيا، في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قائد المنتخب المغربي، رومان سايس، أكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن المنتخب المغربي ما زال في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وأن كل شيء يبقى ممكنًا في طريق التأهل.

وقال سايس في تصريحات للصحف المغربية: “ما زلنا في الصدارة برصيد أربع نقاط، لذلك لا ينبغي أن نقلل من أهمية الوضع. كل شيء ما زال في أيدينا، ومصيرنا بين أيدينا”.

وأضاف: “تبقى لنا مباراة واحدة فقط، وسنسعى للفوز بها لتأكيد تأهلنا. نحن نعلم أنه لا وقت للشعور بالقلق أو الشك، بل يجب أن نركز على ما يمكننا تحسينه في الأداء لتحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة”.

وأوضح مدافع منتخب “أسود الأطلس” أن الفريق سيستغل الوقت المتبقي لاستعادة الأنفاس وتقييم نقاط القوة والضعف في أدائه، من أجل الظهور بشكل أفضل في اللقاء المقبل.

وقال: “سنأخذ الوقت الكافي لاسترجاع أنفاسنا، وسنعمل على تحليل المباراة لتحديد ما لم يكن على ما يرام، وأيضًا ما كان إيجابيًا، لكي نطور أدائنا في المباراة الأخيرة”.

وعن الضغط الذي قد يرافق المنتخب المغربي في مثل هذه البطولات، أكد سايس أن الفريق لا يجب أن يسمح للأفكار السلبية بالتسلل إلى عقول اللاعبين.

وأردف: “نعم، هناك دائمًا تطلعات وآمال كبيرة من الجماهير، لكننا نعلم أن مسؤولياتنا كبيرة. لا يمكننا أن نضع على أنفسنا ضغطًا إضافيًا. نحن فقط نركز على ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة. كأس إفريقيا منافسة قصيرة من حيث الزمن، لكنها تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة”.

