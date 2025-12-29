الإثنين 29 ديسمبر 2025
وفاة صابر عيد، موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء

صابر عيد
صابر عيد
توفي  صابر عيد نجم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ومنتخب مصر، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

موعد صلاة الجناز والعزاء علي صابر عيد

وأكد نادي غزل المحلة إقامة صلاة الجنازة على الراحل صابر عيد بعد صلاة العصر اليوم الإثنين بالمسجد الكبير بمنشية البكري والدفنة بمقابر عزبة حمد، والعزاء بعد العشاء بمسجد الشامي  بالمحلة.

وفاة صابر عيد 

كان  صابر عيد  تعرض لوعكة صحية شديدة منذ سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي، وحدثت له انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض.

ويعد  صابر عيد من نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي، وكان أحد كتيبة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 1990 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الراحل للفراعنة.

وزير الرياضة ينعي صابر عيد

وتقدم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة   نجم  وأسطورة  نادي غزل المحلة السابق ولاعب المنتخب المصري الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الكرة المصرية بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعى نادي غزل المحلة والأجهزة الفنية والادارية بالنادي اليوم الإثنين أسطورة النادي السابق صابر عيد الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

