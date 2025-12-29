موعد إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك في إطار التزامها بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.

وتأتي هذه القمة بالتزامن مع إطلاق تحالف “الجامعة الريادية” الذي تقوده جامعة القاهرة، وذلك كأحد التحالفات التي حظت بالموافقة المبدئية ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس ثقة الدولة في قدرة جامعة القاهرة على قيادة مشروعات وطنية داعمة للابتكار والتنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى توفير منصة جامعة للحوار وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، والشركات، والجهات الداعمة، والخبراء، والباحثين، والطلاب والخريجين، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة، وتعزيز فرص النمو والتوسع، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا.

وتوجّه جامعة القاهرة دعوة مفتوحة للمشاركة إلى:

• الشركات الناشئة والشركات في مراحل النمو (Start-ups & Scale-ups)

• الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال (Ecosystem Enablers)

• المدربين والمرشدين (Trainers & Mentors)

• خريجي جامعة القاهرة (Cairo University Alumni)

للتسجيل والمشاركة في القمة، يُرجى الدخول هنـــــا.



تأتي النسخة الثانية من القمة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي أقيمت في العام الماضي وشهدت مشاركة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين، مما أسهم في إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات الواعدة.

رسخت القمة الأولى مكانة جامعة القاهرة كمركز حيوي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلقت بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

وتعكس هذه الاستمرارية التزام الجامعة الراسخ بدورها المحوري في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين القادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والعملي اللازمين لنمو الشركات الناشئة ونجاح رواد الأعمال.

