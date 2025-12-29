الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك في إطار التزامها بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.

وتأتي هذه القمة بالتزامن مع إطلاق تحالف “الجامعة الريادية” الذي تقوده جامعة القاهرة، وذلك كأحد التحالفات التي حظت بالموافقة المبدئية ضمن  المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس ثقة الدولة في قدرة جامعة القاهرة على قيادة مشروعات وطنية داعمة للابتكار والتنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى توفير منصة جامعة للحوار وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، والشركات، والجهات الداعمة، والخبراء، والباحثين، والطلاب والخريجين، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة، وتعزيز فرص النمو والتوسع، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا.

وتوجّه جامعة القاهرة دعوة مفتوحة للمشاركة إلى:
• الشركات الناشئة والشركات في مراحل النمو (Start-ups & Scale-ups)
• الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال (Ecosystem Enablers)
• المدربين والمرشدين (Trainers & Mentors)
• خريجي جامعة القاهرة (Cairo University Alumni)

للتسجيل والمشاركة في القمة، يُرجى الدخول هنـــــا.
 

تأتي النسخة الثانية من القمة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي أقيمت في العام الماضي وشهدت مشاركة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين، مما أسهم في إطلاق عدد من المبادرات والمشروعات الواعدة. 

رسخت القمة الأولى مكانة جامعة القاهرة كمركز حيوي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلقت بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل ودعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.

وتعكس هذه الاستمرارية التزام الجامعة الراسخ بدورها المحوري في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين القادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والعملي اللازمين لنمو الشركات الناشئة ونجاح رواد الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قمة ريادة الأعمال الجامعة الريادية تحالف وتنمية وزارة التعليم العالى الشركات الناشئة التنمية المستدامة

مواد متعلقة

10 معلومات عن نظام ساعات المشاركة المجتمعية الجديد لطلاب جامعة القاهرة

وزير التعليم العالي: جامعة حلوان قدمت نموذجا ناجحا لخدمة التعليم والمجتمع

جامعة القاهرة توقع اتفاقية مع "الريادية" ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

المصرية اللبنانية: تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يدعم التنمية الاقتصادية لمصر

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads