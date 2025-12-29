10 معلومات عن نظام ساعات المشاركة المجتمعية الجديد لطلاب جامعة القاهرة
أعلن مجلس جامعة القاهرة عن استحداث نظام "ساعات المشاركة المجتمعية" لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة.
ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل نظام ساعات المشاركة المجتمعية لطلاب جامعة القاهرة وموعد تطبيقه، والطلاب المستثنون.
معلومات عن نظام ساعات المشاركة المجتمعية لطلاب جامعة القاهرة
- يقوم على فكرة تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية الإيجابية لدى الطلاب.
- يلتزم الطالب بتأدية 40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته.
- يمكن تحصيل الطالب ساعات إضافية تمنحه حوافز مادية ومعنوية.
- يتم تطبيق النظام بالتعاون مع محافظة الجيزة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والوزارات والهيئات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.
- تشمل مجالات المشاركة المجتمعية، على سبيل المثال: محو الأمية وتعليم الكبار، والقوافل الطبية والتنموية، وحملات التوعية الصحية والبيئية، ودعم ذوي الهمم ورعاية كبار السن، والمشاركة في المبادرات الرئاسية، والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجامعة وكلياتها.
- نظام ساعات المشاركة المجتمعية يُعد أحد الأدوات الفاعلة لترسيخ مفهوم الجامعة المنخرطة في قضايا المجتمع.
- جامعة القاهرة تقوم بإنشاء وحدة للإرشاد الاجتماعي، ووحدات فرعية بالكليات، تتولى تنظيم وتوجيه ومتابعة مشاركة الطلاب.
- تعمل الوحدة على اعتماد الساعات المستوفاة، وإعداد التقارير السنوية اللازمة
- سيطبق نظام ساعات المشاركة المجتمعية على الطلاب الجدد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027، وعلى من يرغب من الطلاب القدامى.
- يُستثنى من التطبيق الطلاب من ذوي الحالات الصحية المزمنة التي تحول دون مشاركتهم.
