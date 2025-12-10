الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الرئيس الإندونيسى يجدد التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، فيتو
أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو مجددًا التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

إندونيسيا تعمل على مواءمة سياستها الخارجية لدعم فلسطين

وقال برابوو، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد: إن إندونيسيا تعمل على مواءمة سياستها الخارجية لدعم فلسطين.

وأضاف أن "سياستنا الخارجية تتكامل أيضًا لأننا نتشارك الموقف والمبادئ نفسها، خاصة فيما يتعلق بفلسطين وغزة، ويواصل وزراؤنا، لا سيما وزراء الخارجية، التواصل الوثيق للحفاظ دائمًا على تبني موقف موحد في هذا الشأن".

إسلام أباد لن تتراجع عن دعمها المتواصل لفلسطين 

وأكد الرئيس الإندونيسي، الذي يجري حاليًا زيارة رسمية إلى إسلام أباد، أن بلاده لن تتراجع عن دعمها المتواصل لفلسطين والبحث عن إيجاد حلول لإنهاء النزاع.
وأوضح برابوو أن إندونيسيا تأمل، من خلال تعميق العلاقات مع الدول التي تشاركها الرؤية نفسها، أن تتطور جهودها الدبلوماسية من أجل فلسطين وأن تُسهم إسهامًا ملموسًا في تحقيق سلام دائم.

سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة

وخلال الزيارة، وقّع ممثلون عن إندونيسيا وباكستان سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس برابوو ورئيس الوزراء شهباز شريف الذين شهدا تبادل عدد من وثائق التعاون التي أرست الأساس لشراكات في مجالات التعليم العالي وتجارة المنتجات الحلال ومنح شهاداتها وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتحسين الرعاية الصحية.

الرئيس الاندونيسي القضية الفلسطينية الوضع الإنساني في قطاع غزة غزة أندونيسيا فلسطين

