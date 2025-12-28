الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الشرنوبي ومايان السيد يدعمان آسر ياسين في العرض الخاص لفيلمه "إن غاب القط" (فيديو وصور)

مايان السيد
مايان السيد
18 حجم الخط

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مساندة آسر ياسين وأسماء جلال، خلال حضورهم العرض الخاص لفيلمهما الجديد «إن غاب القط»، المقام حاليًا في أحد سينمات الشيخ زايد.

وشهد العرض الخاص حضور عدد من الفنانين، من بينهم طه دسوقي وزوجته، ومحمد الشرنوبي، ومايان السيد، ومحمد شاهين، إلى جانب نخبة من نجوم الفن.

وينافس فيلم “إن غاب القط” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أسماء جلال، ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2026، حيث حددت الشركة المنتجة للعمل يوم 31 ديسمبر الجاري موعدا لطرح الفيلم بالسينمات المصرية، فيما يعرض يوم 8 يناير بالوطن العربي. 

وتدور أحداث فيلم إن غاب القط، حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء، إلي أن يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميا بلقب القط، وبسبب التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية؛ خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقته.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

فيلم إن غاب القط يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال فيلم إن غاب القط أحداث فيلم إن غاب القط أسر ياسين يروج لفيلم إن غاب القط

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads