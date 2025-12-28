الداخلية السورية تعلن إصابة أفراد منها جراء اعتداء من بعض عناصر النظام السابق

الأحد 28 ديسمبر 2025
كشفت وزارة الداخلية السورية، في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، عن إصابة بعض أفرادها جراء اعتداء من بعض "العناصر التابعة لفلول النظام السابق" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

الداخلية السورية تعلن إصابة عدد من أفرادها جراء اعتداء من بعض عناصر النظام السابق 

ومن جانبه قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية العميد عبد العزيز الأحمد في بيان نشرته وزارة الداخلية: "أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات التي دعا إليها غزال غزال في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف".

احتجاجات في اللاذقية السورية 

وأضاف: "رصدنا خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1".

وأفاد الأحمد بـ"اعتداء من بعض العناصر التابعة لفلول النظام البائد ضمن الاحتجاجات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرنا، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة".

كما أوضح مصدر في وزارة الداخلية أن مسلحين من فلول النظام السابق استغلوا الوقفات الاحتجاجية لمهاجمة عناصر من قوات الأمن الداخلي بالرصاص الحي، وأن الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء وإصابة عدد من عناصر الأمن المكلفين بحماية الاحتجاجات.

وقال المصدر: "نهيب بأهلنا في الساحل عدم الإنجرار وراء دعوات تحمل في ظاهرها طابع الاحتجاجات، وهي تخفي وراءها نشاطات مسلحة".

وصرح بأن إلقاء القبض على عناصر من مجموعات مسلحة تتبع لفلول النظام السابق يثبت الغاية من وراء الدعوات للاحتجاجات والتحريض على عناصر الأمن الداخلي.

