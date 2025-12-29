درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"

18 حجم الخط

نشرت دُرّة صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تجسّد شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، والتي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية توحي بتحدٍ فني واضح ومشوق للجمهور.

وكشفت دُرّة، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، عن اسم الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث العمل، حيث نشرت صورة من الكواليس وعلّقت عليها: «ميادة علي كلاي»، وظهرت بإطلالات شعبية مميزة وغنية بالتفاصيل تعكس أبعاد الشخصية وخلفيتها الاجتماعية، وتخدم الخط الدرامي للمسلسل بشكل لافت، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل.

وشاركت دُرّة جمهورها ملامح وتفاصيل الشخصية، في إشارات واضحة إلى أنها مرسومة بعناية شديدة، وتحمل أبعادًا درامية مركبة، وهو ما يعزز الإحساس بأن الدور يمثل تحديًا فنيًا جديدًا لها، ويضع الجمهور أمام شخصية غير تقليدية ضمن أحداث المسلسل.

ويبرز العمل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لمسلسل يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026.

ويأتي مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب دُرّة وأحمد العوضي: محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب نخبة من الفنانين والوجوه الشابة.

