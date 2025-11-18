الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

درة ويسرا يصوران مشاهد فيلم "الست لما" في أحد مطاعم الشيخ زايد الكبرى

علمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن النجمة يسرا صورت عددًا من مشاهد فيلمها الجديد الست لما في أحد مطاعم الشيخ زايد الكبرى.

 

فيلم الست لما 

وجمعت هذه المشاهد كلًّا من الفنانة يسرا ودرة داخل المطعم ضمن أحداث الست لما.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

