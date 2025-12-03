الأربعاء 03 ديسمبر 2025
بسبب درة، انتصار تعادي أحمد العوضي في "على كلاي"

تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حالة من العداء بين بطل العمل والفنانة انتصار بسبب خلافات مع زوجته التي تلعب دورها الفنانة درة.

وتبدأ انتصار في تدبير عدد من المكائد لأحمد العوضي كي تتخلص منه، ويتشاجر داخل سوق التوفيقية مع مجموعة من الشباب العاملين مع الفنانة انتصار التي تمتلك محل داخل السوق.

وتتضمن أحداث العمل محاولة الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بعد معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل.

كما تتعرض درة خلال أحداث المسلسل للكثير من الأزمات.

وفي مفاجأة مثيرة، استقر القائمون على المسلسل على أن تكون أول مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة، حيث تجمع هذه المشاهد بطل العمل، أحمد العوضي، وعدد من المشاركين، ويضيف ذلك إلى المسلسل طابعًا رياضيًا وحركيًا، مما يعزز جاذبية العمل للجمهور.

 

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

