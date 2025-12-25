الخميس 25 ديسمبر 2025
10 منح دراسية لأبناء محافظة أسوان من جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا

منح دراسية لأبناء
منح دراسية لأبناء أسوان بجامعة العبور
أعلنت جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا، عن تقديم 10 منح دراسية لأبناء محافظة أسوان للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، دعمًا لمسيرة التعليم العالي، وتمكينًا للشباب، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا تواكب متطلبات سوق العمل.

وأكدت جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا استمرارها في إطلاق المبادرات التعليمية والمجتمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان، ودعم الشباب المتميزين علميًا، انطلاقًا من إيمانها بدور التعليم في بناء المستقبل وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

محافظ أسوان يشيد بقرار جامعة العبور 

وأشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بهذه المبادرة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجامعة العبور على دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية لفرص التعليم أمام شباب المحافظة، وتعكس حرص الجامعات المصرية على دعم الطلاب المتفوقين والطموحين في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاء الإعلان عن المنح خلال الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربي الإفريقي الرابع عشر، بحضور الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، والدكتور إسلام الشامي عضو الإدارة المركزية للبيئة والشباب، والمهندس وليد دهشان أمين عام جامعة العبور، حيث أكد محافظ أسوان أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية لتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

وتشمل المنح الدراسية الالتحاق بعدد من الكليات بجامعة العبور، من بينها الهندسة والتكنولوجيا، الصيدلة، الإدارة وريادة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية المستدامة.

