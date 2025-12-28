الإثنين 29 ديسمبر 2025
اقتصاد

10 قطاعات تتصدر التداول في البورصة المصرية خلال جلسات بداية الأسبوع

البورصة
البورصة
افتتحت البورصة المصرية جلسات الأسبوع بارتفاعات ملحوظة في التداول، مع تركز السيولة على عدد من القطاعات الرئيسية التي جذبت اهتمام المستثمرين. وجاءت أبرز القطاعات وفقًا لقيم التداول كالتالي:

قطاع العقارات – سجل أعلى قيمة تداول بنحو 1.13 مليار جنيه، مما يعكس استمرار قوة السيولة واهتمام المستثمرين بأسهم العقارات.

خدمات مالية غير مصرفية – شهد تداولات قوية بقيمة 752.23 مليون جنيه، مدفوعة بالنشاط المستمر في شركات التمويل والتأجير.

أغذية ومشروبات وتبغ – بلغت قيمة التداول نحو 382.12 مليون جنيه، نتيجة أداء إيجابي لبعض الشركات القيادية في القطاع.

مواد أساسية – سجل القطاع تداولات بقيمة 296.38 مليون جنيه، مدعومة بالطلب المستمر على السلع الأساسية.

رعاية صحية وأدوية – بلغت قيمة التداول 275.97 مليون جنيه، مع نشاط ملحوظ في أسهم شركات الأدوية الكبرى.

مواد البناء – سجلت تداولات بنحو 252.72 مليون جنيه، مدفوعة بمشروعات البنية التحتية والعقارات.

مقاولات وإنشاءات هندسية – بلغت قيمة التداول 231.98 مليون جنيه، مع اهتمام المستثمرين بالشركات الكبرى في القطاع.

خدمات ومنتجات صناعية وتجارية – سجلت تداولات بقيمة 186.28 مليون جنيه، مدفوعة بعقود جديدة وإعلانات الشركات.

منسوجات وسلع معمرة – بلغت التداولات 157.38 مليون جنيه، مع حركة شرائية من المستثمرين الأفراد.

سياحة وترفيه – سجل القطاع تداولات بنحو 146.77 مليون جنيه، بعد تعافي الأنشطة السياحية المحلية والدولية

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

