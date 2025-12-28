مسئول سوري: فلول النظام السابق تمارس التحريض وتستغل الأحداث لإثارة الفوضى

18 حجم الخط

قال محافظ طرطوس السورية، أحمد الشامي، إن ما شهدته المحافظة اليوم الأحد جزء من محاولات فلول النظام البائد لاستغلال أي أحداث بهدف إثارة الفوضى.

مسؤول سوري: فلول النظام السابق تمارس التحريض وتحاول استغلال الأحداث لإثارة الفوضى

وأضاف الشامي إن بعض الجهات الخارجية تعمل منذ سقوط النظام البائد على بث الشائعات والتحريض، ومحاولة صبغ الساحل بالسواد والفلتان الأمني عبر دعوات للتظاهرات والاعتصامات.

وتابع: أن المدعو غزال غزال استغل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص بالدعوة إلى التظاهر، والتي لا تخدم الضحايا والأبرياء، بل تخدم أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار، في وقت تواجه فيه المنطقة خطر تنظيم داعش وتحركاته.

اندلاع مظاهرات في طرطوس

وأوضح المحافظ أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول لكل مكونات المجتمع السوري، لكن استغلاله لإطلاق النار أو إحداث الفوضى أو رمي القنابل يهدد الأمن والاستقرار، ولذلك لا بد من التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المكان الذي سيتم فيه التظاهر.

وشدد على أن ما حدث في منطقة العنازة مثال واضح على ذلك، حيث ألقى أحد فلول النظام قنبلة على مركز للأمن وأصاب عنصرين، كما تم إلقاء القبض على شخص آخر بحوزته قنبلتان على أحد الحواجز.

ولفت الشامي إلى أن بعض الأطراف حاولت أيضا استغلال المظاهرة عند دوار السعدي في طرطوس بإطلاق النار على عناصر الأمن، مؤكدا أن الأولوية في مثل هذه الحالات تبدأ بتأمين المكان منذ اللحظة الأولى، ثم حماية المظاهرة حتى تنتهي بشكل كامل، منعا لأي محاولة لخلط الأوراق أو إثارة الفوضى.

وأشار محافظ طرطوس إلى أنه عقد منذ اليوم الأول لقاءات متكررة مع الوجهاء والأعيان في المحافظة لبناء الثقة المتبادلة، وهذه اللقاءات تطورت مع مرور الأيام وأسهمت في إيجاد لغة مشتركة لفهم الأحداث بشكل صحيح وضمان قراءة موحدة للظروف، مؤكدا أن أبناء طرطوس أثبتوا خلال الفترات السابقة وعيهم وحكمتهم وحرصهم على وحدة واستقرار البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.