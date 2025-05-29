فيديو سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا يثير غضب رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر عملية سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين داخل مسجد بمدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، أثناء نومه.

الفيديو الذي نشره صاحب الهاتف وثق لحظة وقوع السرقة، مما أثار استياءً واسعًا.

في هذا السياق، أكد مصدر مسئول من مديرية أوقاف المنيا فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تكثف جهودها لتحديد هوية المتهم، تمهيدًا لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام شخص مجهول بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المصلين أثناء وجوده في المسجد، وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة ديرمواس من المواطن المتضرر، الذي أفاد بتعرضه لسرقة هاتفه أثناء أداء الصلاة.

مركز شرطة ديرمواس

وتم تأكيد صحة البلاغ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم 8568 لسنة 2025 إداري مركز ديرمواس.

وحاليًا تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمسجد والمنطقة المحيطة لتحديد هوية الجاني.

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