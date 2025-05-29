الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فيديو سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا يثير غضب رواد السوشيال ميديا

سرقة هاتف محمول
سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر عملية سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين داخل مسجد بمدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، أثناء نومه.

الفيديو الذي نشره صاحب الهاتف وثق لحظة وقوع السرقة، مما أثار استياءً واسعًا.

في هذا السياق، أكد مصدر مسئول من مديرية أوقاف المنيا فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تكثف جهودها لتحديد هوية المتهم، تمهيدًا لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام شخص مجهول بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المصلين أثناء وجوده في المسجد، وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة ديرمواس من المواطن المتضرر، الذي أفاد بتعرضه لسرقة هاتفه أثناء أداء الصلاة.

مركز شرطة ديرمواس

وتم تأكيد صحة البلاغ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم 8568 لسنة 2025 إداري مركز ديرمواس.

وحاليًا تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمسجد والمنطقة المحيطة لتحديد هوية الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز شرطة ديرمواس سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

مصرع طالب غرقا بمجرى البحر اليوسفي شمال المنيا

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

في ظروف غامضة، العثور علي جثة عامل في المنيا

مصرع طالب غرقا في ترعة بني عبيد بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أسماء المعلمين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألفا بالمنيا

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

ياسر إبراهيم يعلن تجديد عقده مع الأهلي ويكشف التفاصيل

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

المزيد
الجريدة الرسمية