الهيئة الوطنية: تلقينا 26 شكوى في اليوم الثاني من إعادة انتخابات 19 دائرة ملغاة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت عبر الخط الساخن، وكذلك من خلال الأحزاب السياسية وغرفة عمليات الهيئة، 26 شكوى خلال سير العملية الانتخابية، جرى التعامل معها على الفور وفقًا للإجراءات القانونية.

وأوضح بنداري أن الشكاوى تضمنت 12 شكوى بشأن توجيه ناخبين خارج مقار اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم فحصها ميدانيًا، وتبين عدم صحة بعض منها، فيما جرى إخطار الجهات المختصة لفض أي تجمعات خارج اللجان، بما يضمن تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة ودون أي تأثير على إرادتهم.

وأضاف إن الهيئة تلقت 7 شكاوى تتعلق بعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان، حيث جرى التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية، وتم التأكيد على أن حضور المندوب يشترط أن يكون مقيدًا باللجنة الفرعية محل تواجده، بينما لا يحق للوكيل التواجد داخل اللجنة، وإن كان يحق له المرور على اللجان، فضلًا عن حضوره أعمال الفرز داخلها.

وأشار إلى تلقي 3 شكاوى بشأن وقائع رشوة انتخابية، جرى التعامل معها فورًا، وإبلاغ وزارة الداخلية التي تحركت بسرعة مشكورة، حيث تم تعميم البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

كما لفت إلى تلقي شكويين بخصوص خرق الصمت الانتخابي، تم التعامل معهما واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأوضح بنداري التوزيع الجغرافي للشكاوى، حيث تصدرت محافظة سوهاج بـ11 شكوى، تلتها الفيوم بـ7 شكاوى، ثم قنا بـ6 شكاوى، بينما وردت شكوى واحدة بكل من الإسكندرية وأسيوط.

وعن الفئات العمرية، أوضح أن الشكاوى توزعت بواقع 6 شكاوى للفئة من 18 إلى 30 عامًا، و11 شكوى للفئة من 31 إلى 40 عامًا، و7 شكاوى للفئة من 41 إلى 50 عامًا، وشكويان لمن تجاوزوا 60 عامًا، فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الذكور 25 شكوى مقابل شكوى واحدة فقط مقدمة من الإناث.

وفيما يخص شكاوى الأحزاب السياسية، أوضح بنداري أن الهيئة تلقت شكويين من حزب الوعي بشأن قيام أحد المرشحين بتنظيم حشد انتخابي، وقد تم التعامل معها والتصدي لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وردت شكوى رقم 46 بمحافظة الفيوم تتعلق برفض رئيس لجنة حضور الوكيل، وانتهى الأمر بالسماح بتواجد الوكيل والمندوب وفقًا للقانون.

وأضاف أن حزب حماة الوطن تقدم بـشكوى رقم 61 من فرشوط، بشأن عدم السماح للمندوب بالحضور، وبعد التواصل مع رئيس اللجنة، تبين أنها لجنة سيدات، وبها أربع مندوبات من بينهن مندوبة الحزب مقدمة الشكوى.

وأكد بنداري أن من يحق له حضور أعمال الفرز هو المرشح أو وكيله فقط، سواء كان التوكيل عامًا أو خاصًا، على أن يصدر من الشهر العقاري، وفي حالة التوكيل الخاص يتم إرفاقه بمحضر أعمال اللجنة الفرعية، مع تسليم الوكيل صورة من الحصر العددي للأصوات.

وشدد على أن ما تعلنه اللجان العامة هو الحصر العددي للأصوات فقط وليس النتيجة النهائية، موضحًا أن إعلان النتيجة يتم حصريًا من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

ودعا المستشار أحمد بنداري وسائل الإعلام إلى تغطية أعمال الفرز داخل اللجان العامة والفرعية، لنقل الصورة الحقيقية للرأي العام، وتعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

